Disney+ plant lineare Streaming-Sender für mehr Nutzerbindung

Mit einem Schritt in Richtung lineares Fernsehen will Disney+ seine Nutzer offenbar dazu bringen, mehr Zeit beim Streaming-Dienst zu verbringen. Einem Bericht von The Information zufolge plant Disney lineare Streaming-Sender , die rund um die Uhr vorhandene Inhalte zu bestimmten Themen, Marken oder Genres anbieten.

An das traditionelle Fernsehen würde wohl nicht nur der Dauerbetrieb erinnern: Einzelne Episoden könnten laut The Information von Werbeanzeigen unterbrochen sein – auch dann, wenn man für ein werbefreies Disney+-Abonnement zahlt. Bislang gibt es keine Informationen, wann lineare Streaming-Sender zu Disney kommen könnten. Unklar ist zudem, ob die Streaming-Sender auch außerhalb der USA angeboten werden sollen.

Disney+ Lineares Fernsehen Streaming-Sender Inhalte Nutzerbindung

