Countdown zur Fußball-Europameisterschaft: Ehrenamtliche Einsatzkräfte aus Höxter

Kreis Höxter. Der Countdown läuft: Bis zum Start der Fußball- Europameisterschaft in Deutschland sind es noch knapp zwei Monate. Nicht nur die DFB-Kicker rund um Nationaltrainer Julian Nagelsmann stecken gerade in der heißen Vorbereitung sphase. Damit an den Spieltagen alles glatt läuft, werden ab dem EM-Start am 14. Juni in ganz Deutschland Zehntausende Einsatzkräfte benötigt.

Sie sind während der zehn Spieltage in Gelsenkirchen und Dortmund vor Ort, um im Notfall unterstützen und entlasten zu können. „Der Kreis Höxter verfügt über drei Einsatzeinheiten für die überörtliche Hilfe“, sagt Nostitz. Die 238 Helferinnen und Helfer kämen zum Beispiel im Rahmen von Sanitäts- und Betreuungsdiensten sowie im Brandschutz zum Einsatz.

Fußball Europameisterschaft Deutschland Einsatzkräfte Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr Hilfsorganisationen Vorbereitung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fußball-Europameisterschaft: Sängerin Leony singt offiziellen EM-SongEigentlich sollte das offizielle Lied zur Fußball-EM von Kim Petras kommen. Doch die Sängerin sagte ab. Jetzt gibt es Ersatz: die deutsche Musikerin Leony.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Europameisterschaft und Konjunktur: Wirtschaftsexperte erwartet kaum Impulse von der Fußball-EMDie Fußball-EM im Sommer soll endlich wieder für heitere Momente sorgen. Doch in einem Punkt warnen Experten: Als Konjunktur-Lokomotive taugt sie nicht.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Fußball-Europameisterschaft: Nancy Faeser kündigt Grenzkontrollen anDeutschland macht während der kommenden Fußball-Europameisterschaft die Grenzen dicht, zumindest ein bisschen. Terroristen und Hooligans sollen draußen bl...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Silberner Pokal der Fußball-Europameisterschaft in Köln ausgestelltFans können den silbernen Pokal der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft in Köln bestaunen. Die Trophäe wird am Kölner Hauptbahnhof präsentiert, begleitet von Philipp Lahm, Weltmeister und Turnierdirektor der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Fußball-Europameisterschaft: Deshalb fehlen im Sammelalbum TopstarsDas Stickeralbum zur Fußball-Europameisterschaft ist da und einige der größten Stars der Fußballwelt fehlen? In diesem Jahr leider wahr. Der Hersteller äu...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Fußball-Europameisterschaft 2024: Bundesumweltministerium finanziert Trinkbrunnen für FansNach der Fußball-WM 2006 steht in diesem Jahr wieder ein großes Fußball-Turnier in Deutschland an. Vom 14. Juni bis 14. Juli findet in zehn deutschen Städten die Europameisterschaft statt. Alles rund um die Heim-EM 2024, lesen Sie im Newsticker. Mitte Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland - für jedes der 51 Spiele finanziert das Bundesumweltministerium einen öffentlichen Trinkbrunnen - drei davon werden in Rheinland-Pfalz stehen. „Im Sommer werden Millionen Menschen die EM-Spiele mit Spannung verfolgen – und das gern auch gemeinsam draußen und vielleicht bei hohen Temperaturen„, teilte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) vor kurzem mit. Mit den Brunnen leiste das Ministerium einen Beitrag zum Hitzeschutz der Fans

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »