Fußball-Europameisterschaft 2024: Bundesumweltministerium finanziert Trinkbrunnen für Fans

Nach der Fußball -WM 2006 steht in diesem Jahr wieder ein großes Fußball -Turnier in Deutschland an. Vom 14. Juni bis 14. Juli findet in zehn deutschen Städten die Europameisterschaft statt. Alles rund um die Heim-EM 2024, lesen Sie im Newsticker. Mitte Juni beginnt die Fußball - Europameisterschaft in Deutschland - für jedes der 51 Spiele finanziert das Bundesumweltministerium einen öffentlichen Trinkbrunnen - drei davon werden in Rheinland-Pfalz stehen.

„Im Sommer werden Millionen Menschen die EM-Spiele mit Spannung verfolgen – und das gern auch gemeinsam draußen und vielleicht bei hohen Temperaturen„, teilte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) vor kurzem mit. Mit den Brunnen leiste das Ministerium einen Beitrag zum Hitzeschutz der Fan

