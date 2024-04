Zwei Tage lang können Fans den silbernen Pokal der diesjährigen Fußball -Eurpameisterschaft in Köln bestaunen. Am Freitagmorgen soll die Trophäe am Köln er Hauptbahnhof eintreffen - zusammen mit Philipp Lahm , Weltmeister und Turnierdirektor der Fußball - Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Der Pokal geht Freitagmorgen ab Frankfurt auf die Reise, circa zwei Stunden später dürfen ihn Passanten und Zugreisende auf dem Gleis C des Köln er Hauptbahnhofs bestaunen.

Es ist der Henri-Delaunay-Pokal, eine der begehrtesten Trophäen im internationalen Fußball, der Siegerpokal der Fußballeuropameisterschaft, der hier präsentiert wird. Und zwar vom Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft, Philipp Lahm. Mitte Juli soll der Pokal dem besten Fußballteam in Europa überreicht werden. Bis Samstag macht er in Deutschland Station, um für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland geworben zu werden. Deshalb reist der silberne Pokal mit prominenter Begleitung durch die Republik. Freitagmorgen gibt es auf dem Kölner Hauptbahnhof Gelegenheit für Schnappschüsse und Erinnerungsfotos

