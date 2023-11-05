HEAD TOPICS

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بين فرق جوالة محافظة الجيزةنفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة -الإدارة العامة لتنمية الشباب-، معسكر خلوي للجوالة وذلك من ضمن مشروعات الخطة المركزية للإدارة، بمركز شباب منيل شيحة. • • • • • • • • • • بعد إدانته.. هل يتعرض مؤسس منصة FTX المنهارة للعملات المشفرة للسجن 100 عام؟بعد إدانته هل يتعرض مؤسس منصة ftx المنهارة للعملات المشفرة للسجن 100 عام | مصراوى • • • • • • • • • • أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات.. «عيار 21 بـ 2575 جنيها»شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 5-11-2023، خلال منتصف التعاملات اليومية، استقرار كبير، عقب فترة من الانخفاضات التي طالت الذهب منذ الخميس الماضي، وسجلت الأس • • • • • • • • • • قنبلة نووية على غزة.. البرلمان العربي يطالب وكالة الطاقة الذرية بتسجيل تصريحات الوزير الإسرائيليأدان البرلمان العربي، تصريحات وزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة. • • • • • • • • • • «الصحفيين الفلسطينيين»: سلطات الاحتلال تعتقل الصحفية سمية جوابرةأعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين برئاسة ناصر ابو بكر، عن اعتقال الصحفية سمية جوابرة بعد 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