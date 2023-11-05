HEAD TOPICS

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 5-11-2023، خلال منتصف التعاملات اليومية، استقرار كبير، عقب فترة من الانخفاضات التي طالت الذهب منذ الخميس الماضي، وسجلت الأس