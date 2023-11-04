HEAD TOPICS

Последние новости

Последние новости прямо сейчас

 • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
 • • • • • •
 • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • 
• • • • • • 
 • • • •
 • • •
• • • 
• • • • 

Истории

Лучшие новостные сюжеты дня

 • • • • • • • • • •

Безруков поделился с «Известиями» впечатлениями от выставки «Россия» на ВДНХ

ВДНХ возвращает свое настоящее название выставки достижений, у России действительно есть, чем гордиться. Таким мнением 5 ноября поделился с «Известиями» российский актер Сергей Безруков, побывавший на выставке-форуме «Россия» в Москве.
Теперь
 • • • • • • • • •

Жулин назвал единственный страх

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин назвал свой единственный страх. «Я боюсь израильско-палестинского конфликта, больше ничего. Мы сейчас говорим про пары и что-то сравниваем, но видите, что в жизни творится? Надо обзор сделать в ту сторону», — заявил Жулин.
5 минут назад
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

В Запорожской области группа военных ВСУ попала под обстрел во время награждения. «Украинская правда» пише...

Российские войска 3 ноября нанесли ракетный удар по украинским военным 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ВСУ, добавив, что в результате атаки есть погибшие и раненые.
4 несколько часов назад
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • 

Церемония в честь Дня народного единства прошла в Москве

Помимо представителей религиозных конфессий в традиционной церемонии также приняли участие члены общественных и молодёжных организаций, в том числе движения «Народный фронт «За Россию», проекта #МыВместе, движения «Юнармия», центра «Вымпел», движения «Волонтёры Победы», Поискового движения России, фонда «Защитники Отечества», сообщества «Движение первых». Президент кратко побеседовал с ними. День народного единства отмечается в России 4 ноября ежегодно с 2005 года. Праздник, имеющий статус дня воинской славы, установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от иностранных интервентов в 1612 году.
04.11.2023 17:04:00
• • • • • • • • • • 
 • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
 • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 