Французская компания Ceetrus продала свои активы в России

Французская «дочка» Auchan компания Ceetrus продала свои активы в России. Это следует из данных единого государственного реестра юридических лиц .

РБК уточнил, что ее основным владельцем через АО «Кама капитал» и УК «Кама капитал» выступает Тагир Шаймарданов. Однако получить его комментарий не удалось.

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