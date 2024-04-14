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Второй этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

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Спорт Новости

Второй Этап,Регулярный Чемпионат,Единая Лига ВТБ

Сегодня, 14 апреля, было сыграно четыре матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая игра началась в 13:00 мск, заключительная — в 16:00. «Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Парма», которая стартовала в 16:00 мск.

Сегодня, 14 апреля, было сыграно четыре матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая игра началась в 13:00 мск, заключительная — в 16:00. «Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию встречи « Зенит » — « Парма », которая стартовала в 16:00 мск.Джонсон - 39, Дэвис - 19, Щербак - 12, Пушица - 8, Скиппер-Браун - 7, Мурзагалиев - 3, Гаврилов - 3, Майдекин - 3, Каныгин, Марчук, Марчук, АйткалиМ.

Что касается «Зенита», то снова упомянем новичков. Джувэн Морган отметился 14 очками и восемью подборами, а Джош Карлтон набрал 12 очков и пять отскоков, правда допустил аж шесть потерь. Говорить о том, что интрига умерла, пожалуй, рано. Мы видели и не такие камбеки. Но не видно, что пермяки готовы отдать всё, чтобы вернуться в матч. Это объяснимо, учитывая то, что для них уже в регулярном сезоне всё решено.🤔 Удручающая ситуация для «Пармы». Непонятно вообще как оформить камбэк. Время ещё есть, но оно тает. Мы перешли экватор третьей четверти.👀 Рывок «Пармы»? Не сейчас! Карасёв, наконец, попадает свою первую трёшку.

Второй Этап Регулярный Чемпионат Единая Лига ВТБ Матчи Зенит Парма Онлайн-Трансляция

 

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