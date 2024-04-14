Испания - Примера: Борьба на фланге Рамазани и Галана

в рамках турнир а Испания - Примера , 31-й тур. Начало встречи 14 апреля 2024 года запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадион е Реале Арена . Борьба на фланг е Рамазани и Галана была больше похожа на поединок дзюдоистов. Хватали, цепляли друг друга, в итоге от Ларджи мяч покинул пределы поля.

ГОЛ! Субименди с левого полуфланга забросил в штрафную на Бекера, Шеральдо прострелил во вратарскую, откуда Оярсабаль вколотил мяч в сетку!Завершён первый тайм! Доминирует «Реал Сосьедад», регулярно создаёт моменты у ворот Максимиану, а счёт при этом равный — 1:1! Свой единственный шанс использовали на 100% гости — Эмбарба убежал один на один с Ремиро и уверенно его переиграл! Хозяева ответили в следующей же атаке, разыграв с центра поля, — Бекер замкнул прострел Галана! Но...

Испания Примера Футбол Турнир Стадион Реале Арена Борьба Фланг Рамазани Галана Дзюдоисты Мяч

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