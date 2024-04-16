Российский законопроект предлагает ужесточить наказание за мародерство

Также первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова предлагает ужесточить наказание за такие преступления
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова разрабатывает законопроект, который распространяет действие статьи о мародерстве, помимо военного положения, на чрезвычайные ситуации. Об этом говорится в письме Лантратовой в адрес главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, оно есть в распоряжении ТАСС.
Кроме того, документом предлагается увеличить наказание за мародерство с шести до семи лет лишения свободы. По словам Лантратовой, в СМИ были распространены сведения о том, что в результате эвакуации и оставления людьми своих приусадебных участков и домов в Орске после прорыва дамбы "участились случаи мародерства".
По словам Лантратовой, статья о краже имеет большое количество степеней тяжести, в соответствии с которыми и определяется мера наказания. "Если акт хищения был совершен без отягчающих обстоятельств, то преступник получит максимальное наказание только в виде лишения свободы на срок до двух лет", - подчеркнула она, попросив Бастрыкина дать правовую оценку разрабатываемому законопроекту.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк 9 апреля заявляла, что один случай мародерства зафиксирован в пострадавшей от паводка Оренбургской области. Вместе с тем, она отмечала, что в последние дни в интернете были опубликованы материалы о якобы многочисленных фактах мародерства на подтопленных территориях в Орске и других населенных пунктах Оренбургской области.
Россия Законопроект Мародерство Яна Лантратова Справедливая Россия
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