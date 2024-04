Großeinsatz gegen internationale Schleuserbande in Deutschland

Rund 1000 Beamte waren am Mittwochmorgen in acht Bundesländern unterwegs, um einer organisierten Schleuserbande das Handwerk zu legen. Wie dieSie sollen Mitglieder einer international agierenden Schleuserorganisation sein. Bei dem Großeinsatz wurden den Angaben zufolge 101 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, darunter auch zwei Rechtsanwaltskanzleien.

Gegen die zehn Festgenommenen seien im Vorfeld Haftbefehle erwirkt worden. Unter ihnen seien auch ein Rechtsanwalt und eine Rechtsanwältin. Im Rahmen der Durchsuchungen seien auch Vermögenswerte und Beweismittel sichergestellt worden, hieß es.

