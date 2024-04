Magische Champions-League-Nacht für Dortmund gegen Atletico Madrid

Was für ein Abend: Für die Dortmund er war es am Dienstag gegen Atletico Madrid eine dieser magischen Champions-League -Nächte. Die UEFA kürte beim 4:2 Julian Brandt zum Spieler des Spiels, er selbst hatte aber einen ganz anderen Favoriten für den Award.Gegen Madrid erlebten die Westfalen eine Achterbahnfahrt der Gefühle, erst führte man nach furioser erster Hälfte 2:0 und wähnte sich auf Siegkurs, dann folgte der Einbruch.

Sabitzer selbst sprach nach dem Sieg von einem"unbeschreiblichen Gefühl" nach dem"Wechselbad der Gefühle", wollte dabei seine persönliche Leistung nicht zu hoch hängen, gab aber schon zu, dass er sehr motiviert ins Spiel gegangen war."Champions-League-Viertelfinale, Signal-Iduna-Park, 80.000, davon träumst du als kleiner Junge", sagte der Österreicher.

Dortmund Atletico Madrid Champions-League Julian Brandt Spieler Des Spiels

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



kicker_BL / 🏆 117. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

La Liga: Real Madrid mit Mühe gegen RCD Mallorca - Arbeitssieg gegen Pokalfinalist vor Champions-League-AufgabeReal Madrid hat die Generalprobe gegen RCD Mallorca für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City mit Mühe gewonnen.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Real Madrid gegen Manchester City live im TV und Stream: Hier läuft die Champions LeagueDie UEFA Champions League, der Höhepunkt des Vereinsfußballs in Europa, hat ihre Wurzeln in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Eingeführt als Europapokal der Landesmeister, war dieser Wettbewerb ursprünglich den nationalen Meistern vorbehalten.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Real Madrid gegen Manchester City heute live im TV und Stream: Hier läuft die Champions LeagueDie UEFA Champions League, der Höhepunkt des Vereinsfußballs in Europa, hat ihre Wurzeln in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Eingeführt als Europapokal der Landesmeister, war dieser Wettbewerb ursprünglich den nationalen Meistern vorbehalten.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Real Madrid gegen Manchester City heute live im TV und Stream: Hier läuft die Champions LeagueDie UEFA Champions League, der Höhepunkt des Vereinsfußballs in Europa, hat ihre Wurzeln in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Eingeführt als Europapokal der Landesmeister, war dieser Wettbewerb ursprünglich den nationalen Meistern vorbehalten.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Real Madrid gegen Manchester City: Das Giganten-Duell in der Champions LeagueDas Viertelfinal-Duell zwischen Real Madrid und Manchester City wird von vielen Fußballfans als vorgezogenes Finale angesehen. Beide Mannschaften haben in den letzten Jahren bereits mehrmals in der K.o.-Runde der Champions League gegeneinander gespielt. Das Spiel verspricht viel Spektakel und wird zeigen, wer sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erarbeiten kann.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Champions League, Viertelfinale: Real Madrid gegen Man City im LivetickerEs ist DAS Duell des Viertelfinals der Champions League! Der amtierende Titelträger Manchester City trifft auf Real Madrid. Im vergangenen Jahr hatten die Engländer die Nase vorn. Nun trifft Haalands City erneut auf Real - nur mit dem Unterschied, dass nun auch Jude Bellingham ein Madrilene ist. Das Duell ab 21 Uhr im Liveticker.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »