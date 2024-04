SPEEDWEEKipedia: Hat Mercedes-Star Lewis Hamilton eine FIA-Regel beim Aserbeidschan-GP verletzt?

​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Hat Mercedes -Star Lewis Hamilton bein Aserbeidschan-GP hinter dem Safety-Car nicht doch eine FIA-Regel verletzt?In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal will Ursula Wanner aus Berlin wissen: «Ich verstehe nicht, wieso Lewis Hamilton in Baku zum Safety-Car einen solch riesigen Abstand lassen wollte.

Gleichzeitig verschlief Sebastian Vettel den ersten Re-Start, auf der Geraden hatte Force-India-Fahrer Sergio Pérez sogar mal kurz die Nase vorn, aber Vettel gehörte die günstigere Innenseite für Kurve 1, also konnte der Heppenheimer Rang 2 verteidigen. Sky-GP-Experte Marc Surer weiss: «Es ist normal, dass es hinter dem Safety-Car zu solchen Ziehharmonika-Bewegungen kommt, wenn also die Fahrer Tempo rausnehmen und wieder beschleunigen, zudem wilde Zacker machen, um Reifen und Bremsen wieder auf beste Betriebstemperatur zu bringen.»

