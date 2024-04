Die BMW Group und E.ON integrieren Elektroautos in das Zuhause und das smarte Energiesystem der Zukunft

Die BMW Group und E.ON integrieren das Elektroauto in das Zuhause und in das „smarte Energiesystem der Zukunft“. Im ersten Schritt ermöglicht die Zusammenarbeit die Einrichtung eines Lade-Ökosystems bei Kunden daheim, das BMW - und MINI-Fahrzeuge intelligent und automatisiert in die heimische Photovoltaik-Anlage und die Verbraucher im Gebäude einbindet.

Einstellungen am System können über die My-BMW- oder MINI-App vorgenommen werden. „Durch die digitale und automatisierte Steuerung der Energieflüsse profitieren insbesondere Hausbewohner mit PV-Anlage von niedrigeren Ladekosten. Außerdem erhöhen sie ihren Autarkiegrad, während die optimierte Nutzung grüner Energie zum Klimaschutz beiträgt“, wirbt der Autokonzern.

BMW E.ON Elektroauto Zuhause Smartes Energiesystem

