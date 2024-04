US-Regierung kündigt neue Sanktionen gegen den Iran an

Großangriff auf Israel: Am frühen Morgen des 7. Oktober 2023 hat die islamistische Hamas eine bislang beispiellose Anschlagsserie auf Israel verübt. Vomaus feuerte die Gruppe, die von westlichen Staaten als Terrororganisation eingestuft wird, mehr als 2000 Raketen in Richtung Israel. In verschiedenen Städten Israels heulten die Warnsirenen, wie die Armee mitteilte. Auch in Tel Aviv und Jerusalem war Raketenalarm zu hören. Berichten zufolge wurden Zivilisten von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt