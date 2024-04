Unbeständiges Aprilwetter in Nordrhein-Westfalen

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet weiterhin unbeständiges Aprilwetter in den kommenden Tagen. Am Mittwoch ist bei wechselnder bis starker Bewölkung mit Schauer n und einzelnen Gewitter n zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen mitteilte. In den Mittelgebirgen ist Schneeregen möglich. Es werden Höchstwerte zwischen 8 und 11 Grad erreicht. In höheren Lagen sind Maximaltemperaturen von um die 6 Grad möglich.

Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest, bei Gewittern ist mit staken Böen zu rechnen. In der Nacht zum Donnerstag gehen die Temperaturen auf 3 bis 1 Grad zurück. In höheren Lagen ist bei minus 1 Grad Frost möglich. Der DWD warnt vor Glätte im Bergland. Am Donnerstag bleibt es wechselhaft: Bei wechselnder Bewölkung kann es sonnige Abschnitte und vor allem im Süden einzelne Schauer geben.

Aprilwetter Nordrhein-Westfalen Schauer Gewitter Schneeregen

