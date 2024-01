Portugal compara-se com países concorrentes e resultados não são animadores

Fraca produtividade da economia, baixos salários, lentidão da justiça e o enorme peso da fiscalidade são algumas das conclusões da comparação de Portugal com um grupo de oito “países concorrentes”. Nova plataforma digital da BRP utiliza 30 indicadores que espelham a posição competitiva de Portugal em diversas áreas.

“Parece que normalizámos crescer apenas 1% e ficamos felizes com isso”, começou por afirmar, em tom de crítica, Vitor Ribeirinho, CEO da KPMG, na apresentação da nova plataforma digital“Se não nos compararmos não sabemos onde estamos, nem para onde vamos”, sublinha Vasco de Mello, presidente da BRP, entidade que reúne 40 das maiores empresas em Portugal. As conclusões retiradas desta plataforma, que visa analisar a evolução de Portugal com outras economias e com um “peer group” constituído por Espanha, Eslovénia, Estónia, Grécia, Hungria, Itália, República Checa e Polónia, não são, de todo, animadora





