Convenção da nova Aliança Democrática para acelerar calendários

Conscientes que têm de acelerar calendários e que o entusiasmo criado num primeiro momento pelo anúncio da AD começa a perder efeito (como, aliás, a sondagem que publicamos nesta edição comprova), Luís Montenegro e Nuno Melo organizam neste domingo uma convenção, apostando num grande momento mediático que esperam venha a trazer uma nova energia à coligação.

Depois de anunciadas as listas, agora é hora de mostrar ao eleitorado que, mais do que um casamento de conveniência, a nova AD tem um programa alternativo ao do PS. A convenção deste fim de semana, diz-nos uma fonte da nova Aliança Democrática, é o tiro de partida para uma semana em que a coligação vai querer fixar a ideia de que se apresenta a eleições,Para a próxima semana está prevista a apresentação do cenário macro-económico e das reformas económicas que a AD propõe caso venha a governar. São dois momentos essenciais para a campanha sair para a estrada, ainda não com o programa, mas com as grandes linhas que o vão orienta





