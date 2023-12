Montenegro reafirma que PSD não governará com o Chega

Estratégia do apelo ao voto útil mantém-se, “não é não” ao Chega também. Montenegro responde a Pedro Nuno Santos colando o PS à esquerda e insistindo que PSD é a única alternativa nas eleições legislativas de Março Uma e outra vez, Luís Montenegro repete que com o Chega não governa, seja em que moldes for. Aliás, “eu já disse o que pensava, nem sequer preciso de repetir”, disse o líder do PSD esta manhã, a fechar a visita ao distrito de Aveiro.

“O Presidente do Chega, André Ventura, a chegar às jornadas parlamentares do partido, em dezembro de 2023, para preparar as legislativas de 10 de março de 2024.A pergunta sobre entendimentos com o Chega voltou a ganhar força depois de Pedro Passos Coelho ter falado publicamente na terça-feira, o que tem tendência a agitar a direita e a abrir leituras várias, e de Pedro Nuno Santos ter usado as palavras de Passos para sublinhar que o que o ex-primeiro-ministro disse. Ou seja, que com mais ou menos retórica, o PSD vai aliar-se ao partido de André Ventur





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Congresso do PSD: Montenegro promete aumentar pensionistas e Cavaco abençoaLuís Montenegro promete aumentar os pensionistas em discurso no 41.º Congresso do PSD. Aníbal Cavaco Silva abençoa Montenegro e lembra que já tinha antecipado a situação atual do país.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

António Costa ataca PSD e coloca decisão sobre aeroporto como teste à credibilidade de MontenegroO primeiro-ministro atacou PSD, pôs decisão sobre aeroporto como um “teste à credibilidade” de Montenegro e deixou no ar suspeições sobre PGR e Marcelo.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

PS alarga distância para o PSD e Chega não para de crescerProjeção aponta liderança socialista mas maioria parlamentar à direita. Um quarto dos eleitores só decidirá o voto 'mais em cima' das eleições.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Montenegro critica discurso de Pedro Nuno Santos: 'Espreme-se e não sai nada'SIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Luís Montenegro critica experiência governativa de Pedro Nuno SantosO presidente do PSD, Luís Montenegro, criticou a experiência governativa do novo líder socialista, Pedro Nuno Santos, acusando-o de ter esbanjado milhões de euros na TAP e adiado grandes investimentos.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos preparado para liderar um “grande combate” ao PSDPedro Nuno Santos afirmou este domingo que não é o líder do PS que a direita “gostava de ter” e garantiu que o partido fará “um grande combate” ao PSD para ganhar as eleições legislativas de 10 de março de 2024.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »