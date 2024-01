Tshisekedi em vantagem nas eleições da República Democrática do Congo. Só daqui a uma semana serão conhecidos os resultados das eleições da República Democrática do Congo (RDC), mas o sucessor de Joseph Kabila mantém o favoritismo. Os resultados oficiais das eleições gerais que se realizaram esta semana na República Democrática do Congo (RDC) só deverão ser conhecidos no dia 31. Félix Tshisekedi chegou à presidência em 2018, depois de Joseph Kabila ter estado quase 18 anos no poder.

Agora, o incumbente luta pela reeleição depois de um mandato difícil, marcado pelos choques económicos provocados pela pandemia e pela escalada de violência na região leste da RDC, onde um conflito direto com o Ruanda chegou a estar iminente. Apesar das dificuldades, Tshisekedi tem alguns trunfos políticos importantes. Mas se a permanência no poder é o cenário mais provável, o risco de violência mantém-se nos próximos dias, com a oposição a alegar fraude e falhas no processo eleitoral





itwitting » / 🏆 4. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Luís Montenegro e Nuno Melo anunciam nova Aliança DemocráticaO acordo ainda não está totalmente fechado, mas já foi anunciado em comunicado oficial dos dois partidos. E envolve a candidatura de independentes, tal como a AD de Sá Carneiro no final dos anos 70 do século XX.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Presidente da República destaca acordo histórico sobre alterações climáticasO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou-se com o consenso obtido na 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28), considerando que se alcançou um 'acordo histórico'.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Costa: 'Acho que o Presidente da República fez uma avaliação errada'SIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Líder do PSD não vai obstaculizar proposta de audição parlamentar do filho do Presidente da RepúblicaSe a proposta for apresentada, nós não vamos obstaculizá-la, afirmou o líder do PSD, defendendo que o essencial neste caso das gémeas é que o país não tenha dúvidas de que as regras foram todas cumpridas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Luís Marques Mendes: “O filho do Presidente da República teve um comportamento inaceitável”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

António Costa faz discurso de despedida na Assembleia da RepúblicaNo final do debate preparatório do Conselho Europeu, António Costa faz um discurso de despedida na Assembleia da República antes da dissolução de 15 de janeiro, desejando felicidades aos que não se recandidatam nas próximas eleições.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »