Líder do Chega exige explicações sobre construção de casa de Luís Montenegro

O líder do Chega não ficou convencido com as declarações feitas por Luís Montenegro e diz que faltam explicações sobre o processo de construção na casa de Espinho. André Ventura acrescenta que, 'se as suspeitas se avolumarem', o partido não fará qualquer tipo de aliança com o PSD.

O presidente do Chega considerou que o líder do PSD deve dar explicações cabais sobre a moradia que construiu em Espinho e avisou que estará 'fora' se os sociais-democratas começarem agora a atacar o Ministério Público. Em causa a decisão do Ministério Público do Porto de abrir um inquérito a Luís Montenegro sobre eventuais ilegalidades administrativas e benefícios fiscais atribuídos à casa que construiu em Espinho. Ao contrário do que afirmou Luís Montenegro hoje, ao fim da manhã, em conferência de imprensa, o líder do Chega acredita que o presidente do PSD ainda terá de voltar, em breve, a falar sobre esse caso e entende que ainda faltam explicações cabais em relação ao processo de construção dessa moradia em Espinho





