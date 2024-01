Partido PAN afirma que Miguel Albuquerque não tem condições para continuar como presidente do governo regional da Madeira

Partido Pessoas-Animais-Natureza, que fez um acordo parlamentar com o PSD/CDS na sequência das eleições do ano passado, refere que "Miguel Albuquerque não tem condições para se manter no cargo" de presidente do governo regional da Madeira. Em declarações à Renascença, a porta-voz nacional do PAN explica que o social-democrata Miguel Albuquerque não tem condições para continuar no cargo.

O PAN vai realizar uma reunião de urgência da Comissão Política Nacional "para que os pressupostos do acordo e as consequências políticas da situação na Madeira possam ser discutidos em sede própria





PS Madeira entrega moção de censura ao governo de Miguel Albuquerque“O presidente do governo não tem condições, todo o governo está sob suspeita”, diz Victor Freitas, líder parlamentar do PS, que acrescenta que há uma “falta de apoio parlamentar na assembleia'.

PSD diz que Miguel Albuquerque terá de se demitirO PSD nacional diz que Miguel Albuquerque já não tem outra alternativa. Fonte do partido diz à SIC que o líder do governo regional terá de demitir-se. Investigação a Albuquerque"afeta diretamente" as eleições nacionais e a AD Luís Delgado, comentador da SIC, defende que Miguel Albuquerque devia fazer o que António Costa, mesmo sem ser constituído arguido, fez: demitir-se. Em causa está a"dignidade do cargo"

Presidente do PSD rejeita comparação entre investigações que atingem presidente do Governo da Madeira e primeiro-ministroO presidente do PSD rejeitou hoje comparar as investigações que atingem o presidente do Governo da Madeira e o primeiro-ministro, António Costa, defendendo que 'as diferenças são mais do que muitas'. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, afirmou que não vai se demitir do cargo, mesmo se for constituído arguido, e que sua prioridade é esclarecer os magistrados e colaborar na investigação. As investigações envolvem titulares de cargos políticos do Governo da Madeira e Câmara do Funchal por suspeita de favorecimento indevido de sociedades/grupos.

Tudo o que se sabe sobre a megaoperação da PJ na Madeira que visa Miguel Albuquerque e câmara do FunchalPresidente do Governo Regional da Madeira é suspeito dos crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação, para além da eventual violação das regras comunitárias em matéria de adjudicação. Há outros suspeitos.

O 'delfim' de Albuquerque, o sr. Madeira e o sócio. Quem são os três detidos pela PJ?Pedro Calado, autarca do Funchal, é visto como o “delfim” de Miguel Albuquerque. Conhecido por ter um feitio complicado, foi acusado de misoginia ainda há alguns meses. Avelino Farinha, fundador do grupo AFA, gere um pequeno império no setor imobiliário. E detém participações em muitos órgãos de comunicação da Madeira.

Presidente do Governo Regional da Madeira é constituído arguidoMiguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, foi constituído arguido no âmbito de uma investigação da Polícia Judiciária. As acusações incluem corrupção, prevaricação e abuso de poder. Outros três indivíduos também foram detidos.

