PSD diz que Miguel Albuquerque terá de se demitir

O PSD nacional diz que Miguel Albuquerque já não tem outra alternativa. Fonte do partido diz à SIC que o líder do governo regional terá de demitir-se. O PSD nacional diz que Miguel Albuquerque já não tem outra alternativa. Fonte do partido diz que Albuquerque terá de se demitir, não há outra opção. A mesma fonte acrescenta aliás que a demissão hoje já acontece tarde.

Ao que a sic apurou nos últimos dias, da parte do líder Luís Montenegro tem havido tentativas para que Albuquerque saísse mais cedo. Mas fontes ouvidas pela SIC lembram que a situação é muito delicada por causa da autonomia do PSD Madeira, o que torna difícil dizer a Albuquerque diretamente que tem de sair. No entanto, já não há duvidas depois da reunião de Albuquerque com o lider parlamentar da madeira, Albuquerque terá de se demitir.Investigação a Albuquerque"afeta diretamente" as eleições nacionais e a AD Luís Delgado, comentador da SIC, defende que Miguel Albuquerque devia fazer o que António Costa, mesmo sem ser constituído arguido, fez: demitir-se. Em causa está a"dignidade do cargo





PS Madeira entrega moção de censura ao governo de Miguel Albuquerque“O presidente do governo não tem condições, todo o governo está sob suspeita”, diz Victor Freitas, líder parlamentar do PS, que acrescenta que há uma “falta de apoio parlamentar na assembleia'.

