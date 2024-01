Redes sociais são classificadas como perigo para a saúde pública em Nova Iorque

Nova Iorque classificou esta sexta-feira as redes sociais como um perigo para a saúde pública pelos seus efeitos na saúde mental dos jovens, tornando-se a primeira grande cidade norte-americana a adotar tal medida, anunciou o autarca Eric Adams. 'Empresas como TikTok, YouTube e Facebook estão a alimentar uma crise de saúde mental ao projetar as suas plataformas com recursos viciantes e perigosos'





