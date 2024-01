Presidente do Governo Regional da Madeira é constituído arguido

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, foi constituído arguido, na tarde desta quarta-feira, no âmbito das buscas da Polícia Judiciária na Madeira,a CNN e confirmou o Observador. De acordo com a estação televisiva, em causa estão crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, prevaricação, abuso de poder, participação económica em negócio ou atentado contra o Estado de Direito.

Esta quarta-feira, Pedro Calado, presidente da Câmara do Funchal e dois gestores (Avelino Farinha, líder do Grupo AFA, e Caldeira Costa, líder da sucursal de Braga do Grupo) foram detidos no âmbito dos três inquéritos que visam também Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, revela a Polícia Judiciária em comunicado. As detenções foram ordenadas pelos procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, confirma igualmente o Ministério Público em comunicado. Os três detidos vão ser levados à presença de um juiz de instrução criminal para serem aplicadas as medidas de coação que serão promovidas pelo Ministério Públic





