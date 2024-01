Presidente do PSD rejeita comparação entre investigações que atingem presidente do Governo da Madeira e primeiro-ministro

O presidente do PSD rejeitou hoje comparar as investigações que atingem o presidente do Governo da Madeira e o primeiro-ministro, António Costa, defendendo que 'as diferenças são mais do que muitas'. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, afirmou que não vai se demitir do cargo, mesmo se for constituído arguido, e que sua prioridade é esclarecer os magistrados e colaborar na investigação.

As investigações envolvem titulares de cargos políticos do Governo da Madeira e Câmara do Funchal por suspeita de favorecimento indevido de sociedades/grupos





Presidente do PSD garante não se sentir condicionado por inquéritos
O presidente do PSD garantiu este sábado, em conferência de imprensa, que não se sente "minimamente condicionado" e que convive bem com os inquéritos abertos pelo Ministério Público sobre a construção da sua casa de família, garantindo que "tudo está dentro da regularidade".

Presidente da República promulga decreto do Governo sem parte suspeita na Operação Influencer
O Presidente da República promulgou o decreto do Governo que alterou o Regime Jurídico de Urbanização e Edificação sem a parte que está sob suspeita na Operação Influencer, vulgarmente designada como 'Simplex Industrial', que o Ministério Público considera ter sido feita «à medida» dos interesses dos arguidos e da empresa que lideravam, a Start Campus, no projeto do data center em Sines.

Presidente da República promulga diploma do Governo que simplifica licenciamento do urbanismo
O Presidente da República promulgou no final da semana passada o diploma do Governo que simplifica o licenciamento do urbanismo, mas só o fez depois de chumbar uma primeira ‒ que legislava diretamente sobre investimentos como o Data Center de Sines, sob investigação do Ministério Público. Agora veio esclarecer a cronologia dos factos da chamada "lei malandra".

Governo autoriza ex-presidente executiva da TAP a manter cargos em outras empresas
O Governo autorizou a ex-presidente executiva da TAP a manter cargos em outras duas empresas. A exceção do dever de exclusividade consta do contrato assinado com Christine Ourmières-Widener, que foi validado pelos ministros das Infraestruturas e das Finanças.

Produtora de vinho na Madeira inova com castas enológicas
Uma produtora de vinho na Madeira inova ao plantar castas com interesse enológico em vez de variedades híbridas. O projeto é pouco conhecido na região e a produtora também se aventurou nos vinhos brancos.

Chega recruta descontentes do PSD, CDS e IL
As sondagens indicam que o grupo parlamentar do Chega deve crescer, já no dia 10 de março. E André Ventura parece continuar a"namorar" descontentes do PSD, CDS e IL com vista a reforçar o seu partido.

