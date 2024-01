Governo autoriza ex-presidente executiva da TAP a manter cargos em outras empresas

O Governo autorizou a ex-presidente executiva da TAP a manter cargos em outras duas empresas. A exceção do dever de exclusividade consta do contrato assinado com Christine Ourmières-Widener, que foi validado pelos ministros das Infraestruturas e das Finanças.

Quando assumiu a comissão executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener informou que era administradora da ZerAvia e na Met Office, o que foi autorizado por Pedro Nuno Santos, que tinha na altura a pasta das Infraestruturas, revelam esta sexta-feira oNo processo de indeminização apresentado pela gestora, depois de ter sido despedida, a TAP alega que Christine Ourmières-Widener estava obrigada à exclusividade . No entanto, a acumulação de cargos foi autorizada pelo titular da pasta das Infraestruturas e pelo ministro das Finanças, que era na altura João Leã





RTPNoticias » / 🏆 18. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pedro Nuno Santos e João Leão aceitam condições de Christine Ourmières-WidenerPedro Nuno Santos e João Leão aceitaram as condições de Christine Ourmières-Widener de manter funções noutras empresas. A aceitação está estampada no contrato da gestora e foi tema na Comissão de Inquérito da AR.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Os sete argumentos da TAP contra a ex-CEOA companhia aérea entregou a contestação ao pedido de indemnização milionário de Christine Ourmières-Widener. Conheça as alegações contra a antiga presidente executiva.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Consultor de comunicação fala sobre a confiança dos eleitores e a TAP na campanha eleitoralO consultor de comunicação, que já trabalhou com o PS de António Costa e de José Sócrates, diz que "os eleitores não confiam nas promessas dos políticos e não votam em função disso" e, por isso, a opção do novo líder socialista é ser "relativamente reservado". Luís Paixão Martins considera que a TAP não será um tema tóxico para Pedro Nuno Santos na campanha eleitoral, dado que o líder socialista "conseguiu ter uma narrativa relativamente regular, consistente, constante, coerente" sobre a companhia, mas avisa que a polémica em torno de Alexandra Reis pode ser um "problema". No seu livro "Como perder uma eleição" referia a TAP como um tema tóxico da campanha de 2022. Há temas tóxicos em que o novo líder do PS não deva tocar? Na última campanha eleitoral de 2022, o único tema que era difícil de argumentar da parte do PS e do líder da altura, António Costa, era o relacionado com a TAP. Acabei por comentar que o PS tinha a obrigação, num próximo ato eleitoral, de resolver o dossier da TAP

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Técnicos de manutenção de aeronaves da TAP assinam novo acordo de empresaDepois de longos meses de negociações, os técnicos de manutenção de aeronaves deram luz verde ao novo acordo de empresa (AE) da TAP. O documento foi assinado na passada sexta-feira, dia 22, e é mais um passo no processo negocial que a companhia liderada por Luís Rodrigues dá no caminho da paz social.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Governo anuncia abertura de 200 centros de saúde durante as festas de fim de anoO governo português anunciou a abertura de cerca de 200 centros de saúde nos dias 25 e 1 de janeiro. Essa medida visa mitigar o impacto da pressão sobre as urgências hospitalares durante as festas de fim de ano. No entanto, essa ação já foi realizada em anos anteriores e é considerada insuficiente pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Esperava-se uma intervenção mais profunda do Ministério da Saúde para melhorar a situação das pessoas.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Governo responde a comunicado da Global Media sobre salários em atrasoO Governo português manifestou preocupação com a situação da Global Media, que não conseguiu pagar os salários dos trabalhadores do grupo. O executivo considera que a instabilidade nas redações compromete o pluralismo informativo e a democracia.

Fonte: rtppt - 🏆 12. / 63 Consulte Mais informação »