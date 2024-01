Redução de emissões de dióxido de carbono na União Europeia

Um relatório realizado pelo Centro de Investigação em Energia e Ar Limpo apontou uma redução de oito por cento nas emissões de dióxido de carbono na União Europeia, o melhor resultado na luta contra as alterações climáticas nos últimos 60 anos. Melhor só o ano de 2020 em que houve uma redução altamente influenciada pela pandemia de covid-19.

Redução na utilização de combustíveis fósseis e um aumento do uso de energias renováveis levaram a um bom resultado da União Europeia em reduzir emissões de dióxido de carbono a partir de matérias-primas como carvão e petróleo.divulgou um relatório que mostra dados que confirmam 2023 como o melhor ano no tocante a redução de emissões, exceção feita ao ano de 2020, quando a pandemia obrigou a vários confinamentos. "Este é o segundo maior declínio de emissões desde 2020, que foi muito influenciado pela pandemia de covid-19", pode ler-se no relatório.





