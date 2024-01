Convocada assembleia geral para aumento de capital de 5 milhões de euros e destituição de José Paulo Fafe

Dois dos três principais acionistas minoritários da Global Media – Kevin Ho e José Pedro Soeiro – convocaram uma assembleia geral para 19 de fevereiro com vista a tentar desbloquear a situação de impasse que se vive no grupo que detém o Jornal de Notícias, Diário de Notícias, TSF e O Jogo.

A assembleia geral de acionistas da Global Media anunciada no final da semana pelos acionistas minoritários foi convocada esta quarta-feira para, entre outros pontos, colocar à votação a realização de um aumento de capital de 5 milhões de euros, mais concretamente “5.000.001,59 euros (cinco milhões e um euro e cinquenta e nove cêntimos), por novas entradas em dinheiro". Esse reforço será para "realizar no prazo que vier a ser fixado pela assembleia geral, com respeito pelo direito de preferência dos acionistas”





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Presidente da Global Media avança com providência cautelarMarco Galinha, presidente do conselho de administração da Global Media, avançou com uma providência cautelar para suspender a administração do grupo e a gestão de José Paulo Fafe.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Realizador Paulo Carneiro fala sobre a luta de fazer cinemaCom outras duas produções em marcha, o realizador Paulo Carneiro diz que fazer cinema é uma luta, um trabalho constante que exige 'uma resiliência muito grande'. Paulo Carneiro sublinha a vontade de fazer um cinema em que 'o que importa são as pessoas' e as histórias que têm de ser contadas, mesmo que, à partida, os projetos estejam subfinanciados.

Fonte: antena1rtp - 🏆 22. / 51 Consulte Mais informação »

Decisão do Tribunal da Relação de Lisboa permite início do julgamento de José SócratesO Tribunal da Relação de Lisboa decidiu que o antigo primeiro-ministro José Sócrates e Carlos Santos Silva podem iniciar o julgamento, apesar de terem mais prazos para contestar a decisão. A juíza de instrução Carla Marinho Pires recusou apreciar as alegações.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

José Mourinho reage ao despedimento da RomaJosé Mourinho reage publicamente ao despedimento da Roma e recorda os momentos vividos no clube

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Paulo Portas: 'A 10 de março a AD deve vencer, deve vencer com margem'“A principal missão da AD é dar garantias a quem ainda tenha receios', arrancou Paulo Portas. Se Pedro Nuno Santos vencer, seria 'o governo mais radicalizado desde 1976'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Paulo Portas define o adversário da AD: a nova ameaça vermelha da “geringonça 2.0”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »