Filme de terror português 'A Semente do Mal' estreia em janeiro

Já temos mais do que provas da qualidade das produções nacionais. Temo-las visto a voar além fronteiras e a fazer com que o nosso país apareça no mapa da cinematografia. Gabriel Abrantes surpreende os espectadores com o seu primeiro filme de terror. ‘A Semente do Mal’ estreia-se no dia 18 de janeiro e promete desconcertar…São poucos os cineastas portugueses que apostam no terror.

Será por medo? Receio de tocar sempre em lugares comuns sem retirar qualquer surpresa daqueles que se sentam nas cadeiras para vivenciar o filme? Talvez por falta de financiamento, ou porque, mais do que essas, outras histórias merecem ser contadas? Há quem diga que este é o género mais difícil de fazer com veracidade e qualidade. Haverá muitas outras razões. E o que nos faz gostar de uma produção ‘obscura’? Um filme que nos espreme as entranhas e nos faz gelar os braços? Que nos desconcerta e, por vezes, até nos tira o sono? O cinema tem esse poder e, às vezes, não encontramos respostas para essas pergunta





