Decisão do Tribunal da Relação de Lisboa permite início do julgamento de José Sócrates

Em março de 2023, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu que o antigo primeiro-ministro e Carlos Santos Silva ainda podiam contestar uma decisão de 2021. Porém, a nova juíza recusou apreciar as alegações. Apesar de o Tribunal da Relação de Lisboa ter decido, em março de 2023, conceder mais prazos a José Sócrates para contestar eventuais nulidades da decisão que o levou a julgamento (em abril de 2021), a juíza de instrução Carla Marinho Pires declarou, esta semana, que não há nada para decidir.

Esta decisão abre a porta a que o julgamento do antigo primeiro-ministro e do amigo Carlos Santos Silva – pronunciados– possa, de facto, iniciar-se, ainda que, segundo o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, os arguidos tenham 120 dias para recorrer. Para o final deste mês, está prevista a revelação de um novo acórdão do TRL, que irá decidir se arguidos como Ricardo Salgado, Zeinal Bava, Henrique Granadeiro, entre outros, cujas suspeitas foram arquivadas, serão ou não julgados por corrupção





Visao_pt » / 🏆 6. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

A relação entre micróbios, pandemia e aspectos escondidos do mundoO autor explora a ligação entre micróbios, pandemia e aspectos escondidos do mundo, destacando as fraquezas estruturais da sociedade e os grupos de pessoas mais afetados pela covid-19. Além disso, o livro também desperta a curiosidade e a empatia ao revelar surpresas e maravilhas nos espaços verdes, como as melodias das plantas e os padrões ultravioletas nas flores.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Relatório do Tribunal de Contas critica privatização da ANARelatório do Tribunal de Contas critica o processo de privatização da ANA, alegando que não salvaguardou o interesse público e apresentou graves desconformidades e inconsistências.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

PRR. Tribunal de Contas diz que 42% dos desembolsos foram 'efetivamente pagos' em 2022At&233; ao final de 2022, a Comiss&227;o Europeia tinha transferido para Portugal 3.321,3 milh&245;es de euros, 20% da dota&231;&227;o acordada com a Uni&227;o Europeia.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Mãe que deixou filhos menores sozinhos cinco dias em casa absolvida em tribunalA arguida deslocou-se a Lisboa "a fim de ver uma casa para poder alugar, comprar comida africana e fazer rastas no cabelo", foi dado como provado em julgamento.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Tribunal de Justiça da UE dá "luz amarela" à Superliga EuropeiaO Tribunal de Justiça da UE deu "luz amarela" à Superliga, que apresenta novo formato, com várias divisões e prova feminina. O Explicador Renascença esclarece o que está em causa e os detalhes daquele que pode ser o novo rosto do futebol europeu.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Lotação esgotada no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no aeroporto de LisboaO Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no aeroporto de Lisboa está com lotação esgotada. Desde que a PSP assumiu as novas funções de controlo de fronteira e asilo, foram registados 142 pedidos de asilo, dos quais 36 foram considerados infundados.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »