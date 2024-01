Realizador Paulo Carneiro fala sobre a luta de fazer cinema

Com outras duas produções em marcha, o realizador Paulo Carneiro diz que fazer cinema é uma luta, um trabalho constante que exige 'uma resiliência muito grande'. Paulo Carneiro sublinha a vontade de fazer um cinema em que 'o que importa são as pessoas' e as histórias que têm de ser contadas, mesmo que, à partida, os projetos estejam subfinanciados. 'Quero fazer filmes em que as pessoas que participam neles gostem de os ver.

Não quero estar naquele 'sobranceirismo' de fazer um cinema muito particular, muito longe daquelas pessoas. Para mim é uma causa-efeito, não me faz sentido (de outra maneira)', disse em entrevista à agência Lusa, a propósito da estreia portuguesa de 'Via Norte'. Já exibido em festivais, 'Via Norte' é a segunda longa-metragem de Paulo Carneiro, depois da estreia com 'Bostofrio', rodado em Trás-os-Montes em busca de respostas para uma história de família





