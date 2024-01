Presidente da Global Media avança com providência cautelar

Caso seja aprovado, pode vir a suspender a administração do grupo e, consequentemente, como explica o Expresso, pode suspender a gestão de José Paulo Fafe.

Marco Galinha, presidente do conselho de administração da Global Media, avançou com uma providência cautelar a semana passada, segundo apurou oMarco Galinha avançou com um procedimento cautelar de arresto para garantir os seus direitos na Global Media e, caso seja aprovado, pode vir a suspender a administração do grupo e, consequentemente, como explica o Expresso, pode suspender a gestão de José Paulo Fafe. Galinha cedeu a gestão executiva da Global Media a Fafe em novembro de 2023 e essa mudança resultou no investimento do World Opportunity Fund no grupo, ao qual Galinha vendeu a maioria do capital. Marco Galinha, que foi a cabeça do grupo durante os últimos anos, nega que o grupo estivesse numa situação financeira grave, algo que foi verificado pelo contrário por Fafe no fim de novembr





Governo responde a comunicado da Global Media sobre salários em atrasoO Governo português manifestou preocupação com a situação da Global Media, que não conseguiu pagar os salários dos trabalhadores do grupo. O executivo considera que a instabilidade nas redações compromete o pluralismo informativo e a democracia.

Global Media Goup acumula dívidas ao Estado de 7,5 milhões de eurosComissão Executiva atribui 'responsabilidade total' a anteriores administrações.

Jornalistas do Grupo Global Media fazem greve de 24 horasOs jornalistas do Grupo Global Media fazem greve de 24 horas esta quarta-feira e acusam os novos donos de destruírem a empresa. Estão hoje paradas as redações da rádio TSF, do Jornal de Notícias, Diário de Notícias e jornal"O Jogo". Os trabalhadores ainda não receberam o mês de dezembro e o subsídio de Natal e está previsto o despedimento de duzentas pessoas.

Crise da Global Media: Presidente da República está a acompanhar "momento muito difícil" na empresa da TSF, DN e JN

Eleições de março de 2024 com novos líderesPS, PSD, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP e CDS apresentam-se nas eleições de março de 2024 com novos líderes face às legislativas de 2022

Vitória do PS em março poderia levar a uma "mexicanização" do sistema políticoOs socialistas reconhecem que há perigos na manutenção do poder durante muitos anos, mas dizem que a democracia portuguesa tem pesos e contrapesos que não permitem que um partido se apodere do aparelho de Estado.

