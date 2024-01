José Mourinho reage ao despedimento da Roma

Depois da visível emoção quando parou o carro e baixou o vidro junto aos cerca de 50 adeptos que marcavam presença à porta do centro de estágio de Trigoria, José Mourinho ainda demorou algumas horas a reagir em termos públicos ao despedimento da Roma. Quando o fez, através de um vídeo publicado nas redes sociais onde recordava não só as vitórias conseguidas mas também a empatia com os“Suor, sangue, lágrimas, alegria, tristeza, amor, irmãos, história, coração, eternidade”.

Um resumo ainda mais resumido do que é normal de dois anos e meio nos romanos que não conseguiram fugir à síndrome da terceira época que tem marcado os últimos projetos do técnico portuguê





Da 'falta de respeito' ao 'clube que parece uma agência de correios': as reações à saída de Mourinho da RomaCríticas aos donos da Roma pelo despedimento de José Mourinho chegaram de vários setores da sociedade, de políticos a atores passando por ex-treinadores. Dybala foi o primeiro a agradecer ao técnico.

