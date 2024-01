Produtora de vinho na Madeira inova com castas enológicas

Para estudar no continente e quando regressou de Lisboa, com um 'canudo' em Engenharia Civil, encontrou as terras do pai no sítio do Caramanchão, Machico, abandonadas. 'O meu pai fazia só o vinho, o dos arraiais, estávamos em 2006 e começava a falar-se de reconversão das vinhas aqui na região.

' A madeirense quis arrancar as variedades híbridos (como o Jaquet ou a Isabella; resultantes do cruzamento entre espécies diferentes de videira) e plantar castas com interesse enológico —'foi um processo que começou na altura, mas foi gradual' —, mas houve logo quem, na sua família, comentasse:'só nos faltava agora esta boneca de canudo'. E o nome pegou. E que poucos, mesmo na Madeira, ouviram falar do seu projeto. E pensar também que foi a aquisição de vinhas na ilha dourada, uma oportunidade, que levou a produtora a estrear-se nos vinhos brancos. Quantas sementes de um futuro promissor nos vinhos tranquilos não germinarão no arquipélago enquanto escrevemos este texto? Assim elas possam dar frutos





Publico » / 🏆 7. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Cientistas formulam novo cenário reparador para a humanidadeUma equipa de cientistas formulou um novo cenário geral para a humanidade, paralelo aos cenários apresentados pelo Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas (IPCC). O cenário reparador representaria um mundo mais resiliente e equitativo com um foco na preservação da natureza, com vastas reservas naturais como uma solução climática a partir da natureza; uma economia de pós-crescimento; qualidade de vida e bem-estar social; igualdade e níveis altos de educação para as raparigas e para as mulheres, resultando numa taxa de fertilidade baixa com padrões de vida mais altos; uma mudança na dieta, com uma grande redução na produção de carne; e uma transição rápida em direção às energias renováveis.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Laboratório de restauro de pinturas e madeira dos Museus do Vaticano celebra 100 anosO laboratório de restauro de pinturas e madeira dos Museus do Vaticano celebra 100 anos e inaugura uma exposição que revela as histórias escondidas de cada obra de arte, de Miguel Ângelo a Leonardo Da Vinci e Rafael.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Porta-voz das IDF esclarece transição para fase menos intensa do conflitoO porta-voz das Forças de Defesa israelitas, o contra-almirante Daniel Hagari, comentou, na conferência de imprensa desta noite, as declarações feitas ao jornal norte-americano New York Times, sobre a transição para uma fase menos intensa do conflito. “Ainda há agentes terroristas e armas no norte da Faixa de Gaza, mas não funcionam num quadro militar organizado e agora operamos lá de uma forma e com uma mistura diferente de forças”, explicou. Esta é ainda uma atividade operacional intensa e complexa”.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Vitória do PS em março poderia levar a uma "mexicanização" do sistema políticoOs socialistas reconhecem que há perigos na manutenção do poder durante muitos anos, mas dizem que a democracia portuguesa tem pesos e contrapesos que não permitem que um partido se apodere do aparelho de Estado.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Dakar 2024: Uma aventura humana no desertoO Dakar 2024 começa hoje em Al Ula, na Arábia Saudita, com um percurso de 7.891 quilómetros e uma etapa maratona no deserto do Empty Quarter.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Acontecimentos mediáticos de 2023 em matéria de ficção televisivaDo momento, depois do protagonismo em The Mandalorian. Não há como negar os acontecimentos mediáticos de 2023 em matéria de ficção televisiva. Desde logo, todo o fenómeno à volta de cada episódio semanal da premiadíssima série da HBO Max que coroou Brian Cox no papel do mítico patriarca Logan Roy, e que acabou por deixar aos filhos a responsabilidade do tão esperado desenlace da sucessão, depois de quatro temporadas de pérfidas danças de bastidores empresariais numa Nova Iorque de sentimentos frios e/ou destrutivos, diálogos cáusticos e natureza shakespeariana., essa joia do seu criador, Jesse Armstrong, marcou de facto uma era, e hoje qualquer ideia sobre dinheiro, poder, família, media e política parece vir acompanhada de uma certa banda sonora.(Netflix), por sua vez, chegou mais discretamente. Uma sexta temporada que na linha do tempo corresponde a uma maior proximidade, e por isso a uma narrativa da monarquia britânica mais sensível ao escrutínio do espectador

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »