Dakar 2024: Uma aventura humana no deserto

O Dakar sempre foi uma prova única. As equipas oficiais procuram a glória, mas houve também quem tivesse enfrentado dunas esmagadoras e a dureza da África negra com carros e motos incríveis só pelo prazer da aventura. Há histórias inacreditáveis que José Megre tão bem definiu como «visões dakarianas».O Dakar 2024 começa hoje em Al Ula, na Arábia Saudita. Os 778 concorrentes têm pela frente um percurso de 7.891 quilómetros, dos quais 4.727 são feitos ao cronómetro ao longo de 15 dias.

A edição deste ano recupera um pouco do espírito original do Paris-Dakar com uma etapa maratona de quase 600 quilómetros, sem assistência, e com uma noite passada do deserto do Empty Quarter, uma das zonas mais inóspitas do mundo, com dunas a perder de vista, e onde praticamente não há vida. Nada melhor do pegar neste exemplo para regressar às origens da prova, que mais do que uma competição é uma aventura human





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Dakar 2024. A grande aventura vai começarNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

2024: Um ano de esperança e mudançaQue 2024 nos traga calor para descongelar este país gelado de sentimento pela classe política. Que nos traga respeito institucional. Que nos traga credibilidade. Que nos traga mais respeito pelo próximo. Sobretudo, que nos devolva o amor a Portugal por inteiro, com boas políticas públicas e confiança no nosso futuro governo.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Valor das portagens vai aumentar em 2024Paralelamente, 65% das taxas de classe 1 mantêm valores de 2023.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Aumentos salariais para os trabalhadores em 2024A entrada no novo ano traz aumentos salariais para os trabalhadores, nomeadamente para os 740 mil funcionários públicos e para os quase 840 mil que ganham o salário mínimo, estando também previsto um referencial de 5% para o privado. O salário mínimo nacional aumenta 60 euros em janeiro de 2024, para 820 euros, correspondendo a uma atualização de 7,9%, a mais alta de sempre, segundo o Governo.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

'Novo Nostradamus' faz previsões para 2024Craig Hamilton-Parker, um vidente apelidado de 'novo Nostradamus', revelou suas previsões para o ano de 2024, incluindo a morte de Putin, o retorno de Trump à presidência dos EUA e a gravidez de Taylor Swift.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

África será a região que mais crescerá em 2024, segundo o FMIO FMI estima que 10 das 20 economias que mais vão crescer em 2024 são africanas. Uma boa notícia para o continente mais jovem do mundo. Mas a excessiva dependência da China gera apreensão.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »