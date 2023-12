Do momento, depois do protagonismo em The Mandalorian. Não há como negar os acontecimentos mediáticos de 2023 em matéria de ficção televisiva.

Desde logo, todo o fenómeno à volta de cada episódio semanal da premiadíssima série da HBO Max que coroou Brian Cox no papel do mítico patriarca Logan Roy, e que acabou por deixar aos filhos a responsabilidade do tão esperado desenlace da sucessão, depois de quatro temporadas de pérfidas danças de bastidores empresariais numa Nova Iorque de sentimentos frios e/ou destrutivos, diálogos cáusticos e natureza shakespeariana., essa joia do seu criador, Jesse Armstrong, marcou de facto uma era, e hoje qualquer ideia sobre dinheiro, poder, família, media e política parece vir acompanhada de uma certa banda sonora.(Netflix), por sua vez, chegou mais discretamente. Uma sexta temporada que na linha do tempo corresponde a uma maior proximidade, e por isso a uma narrativa da monarquia britânica mais sensível ao escrutínio do espectado





dntwit » / 🏆 1. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Conheça o projeto na Madeira que ganhou o prémio Turismo Gastronómico 2023Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Conheça os vencedores do Prémio Nacional de Turismo 2023A quinta edição do Prémio Nacional de Turismo distinguiu sete projetos do setor em Portugal. O evento é uma iniciativa do BPI e do Expresso. Este ano, prevê-se que o turismo português renda 23 mil milhões de euros: mais 9% do que a receita recorde do ...

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

António Guterres avisa que 2023 será o ano mais quente de sempreO Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou que 2023 será o ano mais quente de sempre. Portugal também anunciou uma contribuição financeira para o fundo de 'perdas e danos' das alterações climáticas.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Os dez filmes mais marcantes de 2023 | Antena 1O resumo do melhor cinema que vimos este ano tem uma presença forte do cinema ibérico.

Fonte: antena1rtp - 🏆 22. / 51 Consulte Mais informação »

Gentrificação, jornadas e pobreza: as reportagens multimédia mais lidas em 2023 pelos leitores do ExpressoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Personalidades que nos deixaram em 2023As personalidades que nos deixaram este ano de 2023. Desde a música, à televisão e ao teatro, na política e na economia, foram muitos e, quase todos, vão deixar saudades.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »