Várias vozes na direita e no comentariado político têm referido que uma vitória do PS em março poderia levar a uma "mexicanização" do sistema político. Os socialistas reconhecem que há perigos na manutenção do poder durante muitos anos, mas dizem que a democracia portuguesa tem pesos e contrapesos que não permitem que um partido se apodere do aparelho de Estado.

"Não me parece que haja qualquer razoabilidade na ideia de que o Partido Socialista se confunde com o Estado", afirma a ex-ministra da Saúde e líder da concelhia do PS de Lisboa, Marta Temido, quando confrontada com as críticas repetidas da direita de que uma vitória dos socialistas nas legislativas de março deste ano é caminhar para uma "mexicanização" do sistema político português. A expressão "mexicanização" é utilizada quando alguém se refere à eternização de um partido no poder e os vícios que isso cria, nomeadamente na confusão entre o aparelho do Estado e a estrutura do partido no poder





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Kathleen é libertada após ser perdoada pelo estado da Nova Gales do SulKathleen já tinha sido libertada em junho quando foi perdoada pelo estado da Nova Gales do Sul

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Conselho de Estado reúne-se para analisar situação política nos AçoresSIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Candidato à liderança do PS defende política de poupança do EstadoJosé Luís Carneiro, candidato à liderança do PS, defende uma política de poupança do Estado para investimentos futuros e não se compromete com contagens de serviços de professores. Estará disponível para dialogar a construção e a consensualização de “opções orçamentais” com a esquerda e com o PSD.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Ex-secretário de Estado e ex-presidente da Proteção Civil entre os 19 arguidos em julgamentoEx-secretário de Estado da Proteção Civil José Artur Neves e o ex-presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil Mourato Nunes estão entre os 19 arguidos, às 10:00, no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, mais de quatro anos após ter agitado o Governo e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). O caso levou em 2019 a demissões no Governo, num processo no qual estão em causa alegados crimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e abuso de poder.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Global Media Goup acumula dívidas ao Estado de 7,5 milhões de eurosComissão Executiva atribui 'responsabilidade total' a anteriores administrações.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Consulta das gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa MariaA primeira consulta das gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ocorreu a 05 de dezembro de 2019, altura em que estavam em funções na Secretaria de Estado da Saúde António Sales e Jamila Madeira. Segundo o relatório final da auditoria pedida pelo Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), a que a Lusa teve acesso, as duas meninas foram referenciadas (pedido de consulta) pelo secretário de Estado da Saúde.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »