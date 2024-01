O laboratório de restauro de pinturas e madeira dos Museus do Vaticano celebra 100 anos e inaugura uma exposição que revela as histórias escondidas de cada obra de arte, de Miguel Ângelo a Leonardo Da Vinci e Rafael. A restauradora Rossana Giardina trabalha numa obra de arte no laboratório de pintura e restauro de materiais de madeira nos Museus do Vaticano.

Fundado em 1923 por Pio XI, completou o seu primeiro século de história como guardião do legado artístico dos Papas, um “hospital” que zela com “cuidado meticuloso obras de arte de valor inestimável”. Nesta oficina nos Museus do Vaticano, os restauradores, vestidos com batas brancas, tornam-se autênticos “médicos” que tratam de obras de arte para lhes devolver o esplendor original. São obras de vários períodos históricos e realizados com as mais diversas técnicas, desde pinturas, esculturas, frescos e materiais de todos os tipos





