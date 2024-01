Cientistas formulam novo cenário reparador para a humanidade

Uma equipa de cientistas formulou um novo cenário geral para a humanidade, paralelo aos cenários apresentados pelo Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas (IPCC).

O cenário reparador representaria um mundo mais resiliente e equitativo com um foco na preservação da natureza, com vastas reservas naturais como uma solução climática a partir da natureza; uma economia de pós-crescimento; qualidade de vida e bem-estar social; igualdade e níveis altos de educação para as raparigas e para as mulheres, resultando numa taxa de fertilidade baixa com padrões de vida mais altos; uma mudança na dieta, com uma grande redução na produção de carne; e uma transição rápida em direção às energias renováveis





Porta-voz das IDF esclarece transição para fase menos intensa do conflitoO porta-voz das Forças de Defesa israelitas, o contra-almirante Daniel Hagari, comentou, na conferência de imprensa desta noite, as declarações feitas ao jornal norte-americano New York Times, sobre a transição para uma fase menos intensa do conflito. “Ainda há agentes terroristas e armas no norte da Faixa de Gaza, mas não funcionam num quadro militar organizado e agora operamos lá de uma forma e com uma mistura diferente de forças”, explicou. Esta é ainda uma atividade operacional intensa e complexa”.

Dakar 2024: Uma aventura humana no desertoO Dakar 2024 começa hoje em Al Ula, na Arábia Saudita, com um percurso de 7.891 quilómetros e uma etapa maratona no deserto do Empty Quarter.

Vitória do PS em março poderia levar a uma "mexicanização" do sistema políticoOs socialistas reconhecem que há perigos na manutenção do poder durante muitos anos, mas dizem que a democracia portuguesa tem pesos e contrapesos que não permitem que um partido se apodere do aparelho de Estado.

'Minha Irmã': gémeas siamesas viveram como uma até serem separadas em PortugalSIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Três alunos, uma professora. Uma escola no interior em contagem decrescenteSe nada mudar até março de 2024, a escola básica da aldeia do Salgueiro, no Fundão, irá encerrar. Este ano tem apenas três alunos. “Se fossem agora para aquelas turmas de 25, 26 alunos, iam ficar como um peixinho fora de água”, diz a professora Susana Infante. Eis uma história de resistência do interior – que pode também ser um adeus antecipado.

Uma boutique de queijos, um pão de 4,5 quilos e uma canja de polvo: 10 coisas para fazer no fim de semanaA Queijaria do Monte trouxe mais de 300 referências de queijo para Alvalade. No Beato há uma padaria de inspiração barroca. No Fortaleza do Guincho há um menu de Natal que revisita tradições.

