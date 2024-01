Novo Rei da Dinamarca assume o cargo no parlamento

Esta podia ser uma semana de trabalho como qualquer outra, mas para o novo Rei da Dinamarca esta segunda-feira é o seu primeiro dia no cargo e começou no parlamento dinamarquês, ou Folketing o nome que tem na sua língua., o príncipe herdeiro, o irmão do Rei, a rainha emérita e a irmã desta ocuparam a bancada real e ouviram os discursos proclamados.

Manda a tradição que o monarca em funções não se dirija diretamente aos deputados, por isso coube à primeira-ministra, Mette Frederiksen, ler o discurso do novo Rei. “Começamos o nosso trabalho responsável enquanto Rei da Dinamarca com a crença de que o parlamento dinamarquês se vai juntar a nós num trabalho conjunto para o bem do reino”, leu a chefe do governo,. O Rei dirige-se a si próprio como “nós” usando aquilo que é conhecido como o “plural majestático”, explica a AP. Nas palavras que dirigiu aos presentes, o presidente do Parlamento, Søren Gade, referiu também a nova rainha. “Tenho grande confiança de que será um excelente Rei para nós todos. E a seu lado tem uma excelente rainh





