Presidente do PSD garante não se sentir condicionado por inquéritos

O presidente do PSD garantiu este sábado, em conferência de imprensa, que não se sente "minimamente condicionado" e que convive bem com os inquéritos abertos pelo Ministério Público sobre a construção da sua casa de família, garantindo que "tudo está dentro da regularidade". Duas das denúncias estão relacionadas com a construção da casa do presidente do PSD, em causa estão alegados benefícios fiscais.

A outra denúncia está relacionada com as buscas da Operação Vórtex em janeiro deste ano, relativas a projetos imobiliários e respetivo licenciamento. Buscas que, meses mais tarde, conduziram a uma acusação contra oito arguidos e cinco empresas, incluindo os dois ex-presidentes da Câmara de Espinho, Miguel Reis e Joaquim Pinto Moreira. Por serem recentes e devido ao excesso de trabalho do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto, as investigações ainda não tiveram qualquer diligência. Em conferência de imprensa, no Porto, o presidente do PSD garantiu não ter obtido qualquer beneficio fiscal na construção da casa que tem em Espinh





