Costa destaca "nova energia" e "novo olhar" de Pedro Nuno

Costa destacou “nova energia” e “novo olhar” de Pedro Nuno Foram cerca de 30 minutos que Costa precisou para defender a herança, que entrega a Pedro Nuno, e em que comungou com o novo líder a ideia de que nem tudo correu bem. Mas "só o PS pode fazer melhor", apontou, em críticas à direita e num tom já eleitoral.

E quanto ao seu futuro?"Podem ter-me derrubado, mas não me derrotaram", avisou, entre dois recados para Marcelo António Costa recusou atirar a toalha ao chão, na hora da saída, na reunião magna socialista que entroniza, este fim de semana, Pedro Nuno Santos como novo líder. Na FIL – Feira Internacional de Lisboa, o agora ex-secretário-geral do PS garantiu que, apesar da demissão provocada por um caso judicial, não se dá por vencid





