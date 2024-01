Toni Negri. O filósofo que teve a audácia de refundar o comunismo

Depois das atrocidades cometidas no século XX em nome dos ideais comunistas, os movimentos de esquerda tornaram-se anémicos, incapazes de prosseguir a crítica do capitalismo e de perceber como este, hoje, fez o próprio Estado refém, um organismo moribundo, incapaz de se livrar desses membros gangrenados pelos ciclos de produção e consumo.

A morte de Toni Negri deixa um vazio num momento em que, nem perante uma crise existencial, o mundo se resolve a admitir que só a revolução pode trazer um novo rumo. Toni Negri morreu na madrugada do dia 16, em Paris, aos 90 ano





