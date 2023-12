Candidato à liderança do PS admite estudar queixas dos professores e até de outras carreiras da função pública. As suas prioridades são manter as contas certas e promover consensos Promete construir consensos e gosta de se apresentar como o candidato moderado à liderança do PS.

Em entrevista ao Expresso, José Luís Carneiro defende uma política de poupança do Estado para investimentos futuros e não se compromete com contagens de serviços de professores – duas das principais diferenças para com o seu adversário. Estará disponível para dialogar a construção e a consensualização de “opções orçamentais” com a esquerda e com o PSD, mas remete quaisquer alianças futuras para os órgãos partidários.A nossa abordagem é de que as contas certas integram-se numa visão de compromisso em relação ao futuro. Entendemos que devemos deixar um país às futuras gerações e evitar uma tutela financeira internaciona





Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal apoia José Luís Carneiro para liderança do Partido SocialistaO ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, anunciou seu apoio a José Luís Carneiro para a liderança do Partido Socialista. Santos Silva afirmou que Carneiro é o candidato que melhor preservará a autonomia política do partido e que fará as alianças necessárias para o interesse nacional. Ele também destacou as habilidades e experiência de Carneiro nos governos anteriores.

José Luís Carneiro iniciou colaboração jornalística em 1996José Luís Carneiro, atual ministro da Administração Interna, iniciou sua colaboração jornalística em 1996, escrevendo sobre temas internacionais.

Ministro das Finanças apoia José Luís Carneiro na corrida à liderança do PSO ministro das Finanças, Fernando Medina, confirmou nesta manhã de sexta-feira que se junta aos apoiantes de José Luís Carneiro na corrida à liderança do PS, apresentando o ministro da Administração Interna como o candidato que tem 'uma visão mais próxima' da 'política de contas certas e de redução da dívida'.

Apoio a José Luís Carneiro na corrida a secretário-geral do PSNos últimos dias, a candidatura de José Luís Carneiro recebeu o apoio de várias personalidades importantes, incluindo o presidente da Assembleia da República e o ministro das Finanças. O secretário de Estado do Trabalho e o presidente da Associação de Hotelaria de Portugal também manifestaram apoio.

Ministro do 1.º Governo de António Costa apoia José Luís CarneiroFoi ministro do 1.º Governo de António Costa e é um dos mais ativos apoiantes de José Luís Carneiro. Diz que o país precisa de uma condução segura e não de aventureirismos e, se for preciso, o PS tem de falar com o PSD.

José Luís Carneiro menciona acordos com o PSD durante governação do Partido SocialistaEm entrevista à SIC Notícias, José Luís Carneiro menciona uma série de acordos pontuais feitos durante a governação do Partido Socialista e destaca a importância de seguir políticas das contas certas.

