Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal apoia José Luís Carneiro para liderança do Partido Socialista

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, anunciou seu apoio a José Luís Carneiro para a liderança do Partido Socialista. Santos Silva afirmou que Carneiro é o candidato que melhor preservará a autonomia política do partido e que fará as alianças necessárias para o interesse nacional. Ele também destacou as habilidades e experiência de Carneiro nos governos anteriores.

SICNOTİCİAS: Pedro Nuno Santos é elogiado por José GomesJosé Gomes Ferreira e Sebastião Bugalho debatem o discurso de Pedro Nuno Santos e elogiam sua liderança e carisma.

SICNOTİCİAS: Pedro Nuno Santos leva vantagem na disputa interna do Partido SocialistaAs peças do xadrez estão a posicionar-se no tabuleiro socialista. Pedro Nuno Santos parece levar vantagem face a José Luís Carneiro.

DNTWİT: Quando os socialistas não dizem nada muito 'radical'A corrida para a liderança do PS (ou para as legislativas) levaram Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro a disputarem o centro do partido. Não parece haver espaço para 'radicalismos', tirando como palavra de arremesso, de alguns, na discussão interna.

SICNOTİCİAS: José Sócrates critica o PS por não discutir alegados abusos do Ministério PúblicoNum artigo de opinião no Diário de Notícias, o antigo primeiro-ministro critica os socialistas por não discutirem alegados abusos do Ministério Público no âmbito da Operação Influencer.

SICNOTİCİAS: Decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário CentenoJosé Gomes Ferreira analisa a decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário Centeno e comenta sobre a credibilidade do mesmo

ECO_PT: Funcionários das Nações Unidas em Gaza são alvo de ataquesO subsecretário-geral da ONU Jorge Moreira da Silva disse à Lusa que tem-nos colocado numa posição diferente do habitual quanto à segurança, isso sim é novo. Já morreram mais de 100 funcionários das Nações Unidas em Gaza nos bombardeamentos de Israel em resposta aos ataques de 7 de outubro perpetrados pelo Hamas. "Nunca tantos funcionários das Nações Unidas morreram."

