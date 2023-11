Nos últimos dias, a candidatura de José Luís Carneiro recebeu o apoio do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, do ministro das Finanças, Fernando Medina.O secretário de Estado do Trabalho Miguel Fontes e o presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, Bernardo Trindade, manifestaram apoio a José Luís Carneiro na corrida a secretário-geral do PS.

Bernardo Trindade foi secretário de Estado do Turismo no tempo do primeiro-ministro José Sócrates e preside atualmente à Associação de Hotelaria de Portugal (AHP). Já Miguel Fontes desempenhou também o cargo de secretário de Estado da Juventude nos primeiros Governos de António Guterre





