José Luís Carneiro menciona acordos com o PSD durante governação do Partido Socialista

Em entrevista à SIC Notícias, José Luís Carneiro piscou o olho ao sociais-democratas, mencionando uma série de acordos pontuais que foram feitos ao longo da governação do Partido Socialista. Em relação a Pedro Nuno, diz que só fará parte de projetos que lhe façam sentido.

O candidato à liderança do Partido Socialista lembrou, esta quarta-feira, em entrevista na Edição da Noite, os acordos realizados entre os Governos liderados por António Costa e o PSD, afirmando que nalgumas matérias o Executivo “não teve o apoio dos partidos à esquerda”. “Conseguimos desbloquear a capacidade de resposta do Estado aos cidadãos e conseguimos também manter um ritmo de crescimento da economia com justiça social”, referiu, acrescentando que, para isso, o Governo contou uma vezes com ajuda dos partidos da esquerda e outras com apoio do PSD.focou-se, depois, nos sociais-democratas, recordando que o PSD participou no diálogo para o processo de descentralização e que é importante continuar a seguir a políticas das contas certa





