O ministro das Finanças, Fernando Medina, confirmou nesta manhã de sexta-feira que se junta aos apoiantes de José Luís Carneiro na corrida à liderança do PS, apresentando o ministro da Administração Interna como o candidato que tem 'uma visão mais próxima' da 'política de contas certas e de redução da dívida'. Medina, Santos Silva e Vieira da Silva apoiam José Luís Carneiro.

Para o ex-presidente da Câmara de Lisboa, que era visto como um potencial adversário do ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, nas eleições diretas marcadas pelo PS para 16 e 17 de dezembro, a continuidade com as orientações do Governo de António Costa é 'da maior importância para o país, particularmente na fase que estamos, de forte instabilidade internacional e política', e ainda com taxas de juro muito elevadas, 'Portugal não pode neste momento vacilar a consistência quanto à sua política económica e financeira', acrescentou

:

SICNOTİCİAS: Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal apoia José Luís Carneiro para liderança do Partido SocialistaO ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, anunciou seu apoio a José Luís Carneiro para a liderança do Partido Socialista. Santos Silva afirmou que Carneiro é o candidato que melhor preservará a autonomia política do partido e que fará as alianças necessárias para o interesse nacional. Ele também destacou as habilidades e experiência de Carneiro nos governos anteriores.

DNTWİT: José Luís Carneiro iniciou colaboração jornalística em 1996José Luís Carneiro, atual ministro da Administração Interna, iniciou sua colaboração jornalística em 1996, escrevendo sobre temas internacionais.

SICNOTİCİAS: Decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário CentenoJosé Gomes Ferreira analisa a decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário Centeno e comenta sobre a credibilidade do mesmo

JNEGOCİOS: Lucro da Altri recua 76% para 28 milhões com queda dos preçosO secretário de Estado apontou o Programa de Estabilidade como um esforço do Governo para promover a discussão económica a longo prazo e que "talvez devêssemos passar mais tempo a discutir esses objetivos". O secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, reconheceu "algum défice de discussão sobre as questões mais estruturais a longo prazo da economia portuguesa", mas apontou o Programa de Estabilidade apresentado pelo Governo como um exemplo desse caminho. O governante destaca também o objetivo do Governo de baixar a dívida pública abaixo dos 90% nos próximos anos.

PUBLİCO: Selecção em busca do pleno e de maior clarezaPortugal defronta nesta quinta-feira em Vaduz o Liechtenstein na campanha de apuramento para o Euro 2024. José Sá vai estrear-se, mas não deverá ser o único.

PUBLİCO: Coligação PSD/CDS pretende aumentar taxa de devolução do IRS em LisboaContinuando uma linha de política criada pela gestão PS/Costa, mantida na gestão PS/Medina, a coligação PSD/CDS, dirigida por Moedas, pretende continuar com o que designa por “devolução do IRS às famílias”, aumentando em 2024 a taxa de devolução para 4,5%, penalizando, assim, o orçamento municipal em cerca de 70 milhões de euros, aproximadamente, um terço do investimento da autarquia (2022). A opção de devolução do IRS assume em Lisboa uma relevância social e politica particular decorrente das singulares características sociais que o município apresenta. A discussão deste tema não pode, pois, dispensar uma análise das disparidades sociais que marcam a cidade e que distinguem a sua posição na geografia das disparidades sociais no quadro nacional. Vários estudos sustentam a caracterização de Portugal como um dos países da Europa com níveis mais elevados de disparidades nos rendimentos

