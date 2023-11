José Luís Carneiro iniciou colaboração jornalística em 1996

Quando a edição de 26 de janeiro de 1996 de O Independente chegou às bancas, numa daquelas sextas-feiras em que o semanário que provocou insónias a ministros durante o cavaquismo tentava causar igual efeito à governação socialista de António Guterres, ainda Paulo Portas não era presidente do CDS.

Deixara a direção no ano anterior, para integrar as listas de deputados do partido do qual se tornaria líder histórico a partir de 1998, mas continuava a escrever todas as semanas uma página de opinião, mantendo-se presente para os mesmos leitores que dificilmente terão reparado que tinham ao dispor o primeiro texto publicado num jornal nacional por um jovem professor universitário de Relações Internacionais que ainda menos imaginaria que, 27 anos depois, disputaria a liderança do PS. Foi na página 45 dessa edição que José Luís Carneiro, atual ministro da Administração Interna e único socialista que se mostrou pronto a enfrentar Pedro Nuno Santos na inesperada sucessão de António Costa, iniciou quatro anos de colaboração jornalística, sempre dedicado a temas internacionai

